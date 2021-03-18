Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. По данным СМИ, причиной его смерти мог стать коронавирус.
Как передает Bloomberg, о причинах его смерти официально не сообщается.
Однако ранее издание Financial Times писало, что Магуфули был болен коронавирусом и долгое время не выходил на связь: он сначала лечился в Конго, а затем в Индии.
В последний раз Магуфули принимал участие в публичном мероприятии 24 февраля - он выступил на конференции в коммерческом центре в городе Дар-эс-Салам. 27 февраля Магуфули должен был принять участие на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, но вместо него в саммите участвовала вице-президент Самия Хасан Сулуху.
Магуфули заявлял об отсутствии COVID-19 в стране и подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины. При этом он призывал народ молиться и поститься для лечения болезней.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Африке начали вакцинацию от COVID-19 вакциной компании Pfizer (фото)
- Далай-лама сделал прививку от коронавируса (фото, видео)
- Байден пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
- Ни один человек в мире не умер от прививки против коронавируса – ВОЗ (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram