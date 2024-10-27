Многое, что произошло за время войны РФ против Украины, можно было полностью или частично предотвратить, считает обозреватель Саймон Тисдалл.

Президент США Джо Байден в начале вторжения РФ в Украину выбрал стратегию сдерживания. Выступая в Польше спустя месяц после начала полномасштабной войны, он обещал поставлять Украине помощь и ослабить российскую экономику.

Однако спустя более 30 месяцев войны видно, что эта стратегия провалилась, пишет в колонке для The Guardian обозреватель Саймон Тисдалл. По его словам, распространения войны на территорию НАТО таки удалось избежать. Но граничащие с Украиной страны все же страдают от российских атак.

"Подобно нелеченому раку, украинский кризис дает неконтролируемые метастазы. Не ограничиваясь грязью и льдом Донбасса, распространяющиеся токсичные осадки войны с каждым днем становятся все более разрушительными в глобальном масштабе. Она загрязняет и уничтожает все, к чему прикасается", – пишет Тисдалл.

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К тому же, война подпитывает право-левый политический экстремизм, поскольку растет поддержка проплаченных популистских апологетов Путина. С 2022 года гибридная война – подрывная деятельность, дезинформация, операции влияния, кибератаки, мошенничество, интернет-троллинг – приобретает все большие масштабы по всему миру. Причина в том, что авторитарные режимы следуют примеру России.

Неспособность сдержать войну способствует также "сейсмическим геополитическим сдвигам", в первую очередь более близкому партнерству Китая и России. Но масштабы куда большие, уверяет Тисдалл. На саммите БРИКС, который Путин проводил на прошлой неделе, к России, Китаю, Индии, Бразилии и Южной Африке присоединились Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и, что вызывает тревогу, член НАТО Турция (среди многих других).

"Путин представляет себе глобальный антизападный альянс, новый мировой порядок XXI века, созданный после Америки и возглавляемый Китаем. Это не пустые мечты", – пишет автор.

Растет не только экономический ущерб от войны РФ против Украины. Она забрала десятки тысяч человеческих жизней. Тисдалл отметил, что Украина не проиграла войну, что уже является достижением, но она ее и не выигрывает. В то же время поддержка Запада постепенно ослабевает.

"Насколько все это можно было предотвратить? Некоторые события, такие как ось Китай-Россия и рост правого популизма, происходили в любом случае. Война просто ускорила их. Но многое из того, что произошло в более широком масштабе, можно было полностью или частично предотвратить", – убежден Тисдалл.

По мнению автора, во время своей речи в Польше в 2022-м, где Байден выступал с заявлениями о важности борьбы Украины за демократию, он мог бы сказать Путину не вторгаться, иначе ему придется иметь дело с силами НАТО.

"Это называется сдерживанием. Для этого и существует НАТО. Сдерживания никогда не было достаточно. Путин мог бы и не прислушаться. Но трус, которым он является, скорее всего, послушал бы – и избавил бы всех от боли", – резюмировал обозреватель.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Враг ударил по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погиб человек, а среди пострадавших – сотрудники полиции.

Тем временем дроны атаковали военный аэродром в Липецке (РФ). Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко. Деталей о последствиях атаки пока нет.

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