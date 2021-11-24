Президенты обменялись оценками ситуации на европейско-белорусской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой и подчеркнул важность единства Европейского Союза и сохранения давления в ответ на угрозы со стороны Российской Федерации.

О телефонном разговоре лидеров Украины и Польши сообщает пресс-служба Зеленского.

В частности, особое внимание президенты уделили координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток-2". Они были единодушны в оценках "Северного потока-2" как прежде всего угрозы безопасности для всей Европы.

"Это – стратегическое оружие в руках РФ", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что эффективное противодействие этому оружию РФ требует единства ЕС и партнеров, а также надлежащих санкционных ограничений.

Также состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе. Главы государств констатировали, что происходит гибридная атака, надлежащее реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия.

Зеленский проинформировал Дуду о развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины и о шагах украинской стороны, которые осуществляются для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира.

В этой связи президент Украины отметил необходимость сохранения санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, опубликованном 21 ноября, заявил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Виталий Саенко