За ситуацией на митинге наблюдают правоохранители.

Акция протеста прошла 10 мая возле здания министерства иностранных дел Грузии. Люди выступили против возобновления прямого авиасообщения с Российской Федерацией.

"У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией", - говорится в сообщении издания "Эхо Кавказа".

На обнародованных кадрах видно, что участники акции пришли с плакатами. Отмечается, что на одном из них написано "Россия - оккупант". Кроме того, у некоторых людей присутствуют свистки.

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Также на митинг под зданием МИД Грузии прибыли правоохранители.

Возобновление авиасообщения между Грузией и РФ - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну. Решение вступает в силу с 15 мая.

В связи с этим в МИД РФ отменили рекомендацию о нежелательном посещении россиянами Грузии и заявили, что решения Путина "идут в русле подхода об облегчении контактов между жителями двух стран".

В свою очередь грузинская президент Саломе Зурабишвили заявила, что подобные шаги Кремля неприемлемы. Она предложила ввести трехмесячные визы для граждан РФ и созывает Совет национальной безопасности.

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