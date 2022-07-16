Он отметил, что ратификации другими странами были проведены очень быстро.

Возможное сближение Турции и России не повлияет на процесс принятия в НАТО как Финляндии, так и Швеции.

Такое мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает телерадиокомпания Yle.

Ниинистьо дал свои прогнозы относительно темпов ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

"Ратификации, которые мы увидели, были проведены очень быстро. Быстро, будто наперегонки. Думаю, что в течение лета регулярно будут приходить новости, причем положительные. При этом, вероятно, Турция будет последней в этом списке", – предположил Ниинистьо.

Напомним, парламенты 15 из 30 стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, уже одобрили протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Как сообщал УНИАН, Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

В июне на саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед началом мероприятия было подписан меморандум между скандинавскими странами и Турцией. Теперь три государства "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности".

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