Швеция и Финляндия могут защищать себя сами, отметил заместитель генсекретаря Альянса.

В НАТО не планируют размещать на территории Швеции и Финляндии свои военные базы.

Финляндия и Швеция имеют возможности защищать себя сами, заявил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ во вторник, 5 июля, сообщает Digi24.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них сильные национальные силы…", - сказал он.

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин говорил, что размещение баз НАТО не защитит ни Швецию, ни Финляндию, а наоборот "поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура".

Напомним, после того, как Россия решилась на полномасштабное вторжение в Украину, Финляндия и Швеция попросились в ряды стран-членов НАТО.

На саммите Альянса в Мадриде Швецию и Финляндию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку.

5 июля стало известно, что первые два государства уже ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это сделали Дания и Канада.

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