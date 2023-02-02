Петр Павел заявил, что союзникам необходима единая позиция в отношении помощи Киеву.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел сделал революционное заявление в отношении Украины. Он считает, что Киев должен получить все вооружение, кроме ядерного.

"Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, но, возможно, и без сверхзвуковых самолетов", - заявил политик в комментарии France 24.

При этом он указал, что некоторые страны придерживаются сдержанной позиции по вопросу военной помощи Украине, но союзникам необходима единая позиция.

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"Мы должны предоставить Украине все средства, чтобы помочь ей вытеснить российскую армию. Важно демонстрировать постоянную поддержку Украины, подчеркивать все хорошее и желание продолжать нашу инициативу", - подытожил Павел.

Позиция нового президента Чехии в отношении Украины - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил генерала НАТО в отставке Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии. Глава государства рассказал, что пригласил чешского коллегу в Украину.

Чешский президент пообещал поддерживать Украину в ее борьбе с Российской Федерацией. Такое заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, как только закончится война.

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