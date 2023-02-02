Петр Павел покорил украинок привлекательной внешностью.

28 января на выборах президента в Чехии победу одержал генерал в отставке Петр Павел. И уже сейчас его называют главным "крашем" Чехии, а украинки просто в восторге от него. И не только потому, что он знойный красавчик, но и по той причине, что Павел поддерживает нашу страну.

Рассказываем вам самые интересные факты из его биографии.

Известно, что Петр Павел родился в военной семье. Он решил пойти по стопам своего отца и тоже стал профессиональным военным. В одном из интервью Павел говорил, что отец всегда ставил перед ним высокие цели. Это помогло ему стать тем, кем он есть сейчас.

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Несмотря на то, что работа отнимала у него много времени, у него все же оставались силы на хобби. Павел играл в хоккей, занимался гимнастикой и сап-серфингом, прыгал с парашютом, изучал языки - французский, английский и русский.

Стоит отметить, что спорт сделал свое дело, и в 61 год президент Чехии выглядит потрясающе. Он носит седую бороду и усы, что делает его еще мужественнее и привлекательнее в глазах женщин. Также у него спортивное телосложение и есть несколько татуировок.

Однако спешим расстроить женщин, ведь этот красавчик женат. Его супруге Еве Павловой 58 лет, но женщина выглядит очень молодо. У них есть дети от предыдущих браков и кошка Мицка.

Что Петр Павел говорит о войне в Украине

Сразу после победы на выборах Павел поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поздравления и пообещал посетить Киев.

"В нашем телефонном разговоре я заверил его, что Украина и дальше может полагаться на поддержку Чешской Республики", – сказал президент Чехии.

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