Да Силва отметил, что его цель – "создание пути", чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который предложил Украине отдать Крым России, заявил, что не имеет намерений "кому-то угодить". По его словам, он пытается найти "третью альтернативу", которая вернет мир в Украине.

"Я хочу найти третью альтернативу (разрешение конфликта), которая является составляющей построения мира", – приводит его слова издание Reuters.

Лула да Силва отметил, что его цель – "создание пути", с помощью которого можно посадить Украину за стол переговоров со страной-агрессором.

Видео дня

Война в Украине: позиция Бразилии

В начале апреля президент Бразилии заявил, что Путин не сможет захватить всю Украину, но "Зеленский тоже не может хотеть всего", и предложил отдать России украинский Крым. В ответ президента Бразилии пригласили в Украину, чтобы познакомиться с российской агрессией.

Сам Лула да Силва в Украину не приедет. Зато решил отправить своего спецсоветника Селсо Аморима.

Кроме того, да Силва обвинил Соединенные Штаты в "поощрении" войны и призвал говорить о мире. Он подчеркнул, что говорить о мире должен также Европейский Союз. В Белом доме это заявление раскритиковали.

Вас также могут заинтересовать новости: