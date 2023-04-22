Ассоциация украинцев в Португалии в письме к Луле да Силве отмечает, что заявления бразильского президента "вызвали сильное беспокойство и опасения".

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину, чтобы поближе познакомиться с российской агрессией, решил отправить в наше государство своего специального советника Селсо Аморима.

Об этом заявил руководитель Генерального секретариата президента Бразилии Марсио Маседо, пишет BBC News Brasil.

"Президент Лула определил и поручил мне сказать, что специальный советник президента по международным делам, бывший министр Селсо Аморим, посетивший Россию, собирается приехать в Украину", - сказал Маседо.

Видео дня

Он отметил, что точная дата визита еще не определена и упомянул "вопросы безопасности".

Отвечая на вопрос о последних выступлениях Лулы, в которых он приравнивал Россию и Украину и обвинял США и Европейский Союз в затягивании войны, Маседо сказал, что президента "неправильно истолковали".

"Я думаю, что была интерпретация, которая не соответствует позиции президента Лулы. Мы уважаем позицию Европейского континента, стран, которые каким-то образом находятся в конфликте. Но позиция Бразилии - это позиция нейтралитета по очень простой причине: если Бразилия становится на какую-то сторону, она теряет политический авторитет, чтобы объединить равных и страны, ищущие путь к миру. Это чувство президента Лулы и это традиция Бразилии. Мы защищаем суверенитет стран и самоопределение их народов", - сказал Маседо.

Он также подтвердил, что получил письмо от Ассоциации украинцев в Португалии на имя Лула да Силвы, куда тот приехал с визитом.

В документе украинцы отмечают, что заявления бразильского президента "вызвали у нас сильное беспокойство и опасения".

"Мы считаем, что любая поддержка, которую Бразилия может оказать Российской Федерации, будет дискредитацией, приведет к недоверию международного сообщества, включая ее позицию в Совете Безопасности ООН. Никто не хочет, чтобы доброе имя Бразилии, как демократической и свободной нации, было запятнано как союзника преступного кремлевского режима, поэтому недавние заявления Вашего Превосходительства вызвали у нас сильное беспокойство и опасения", - говорится в письме к президенту Бразилии.

Война в Украине - заявления президента Бразилии

Напомним, визит Лулы да Силвы в Португалию происходит на фоне негативного резонанса от заявлений бразильского президента о войне в Украине.

В частности, он возложил на США и Европейский Союз ответственность за продолжение войны в Украине, ведь они продолжают поставлять нашему государству оружие, чем якобы "поощряют войну". А ранее Лула да Силва заявлял, что Украина может уступить Крым, аннексированным Россией в 2014 году, ради достижения мира. В то же время он отметил, что Россия должна вернуть территорию, на которую она вторглась в прошлом году.

На прошлой неделе президент Бразилии предложил собрать группу нейтральных стран для установления мира. Он возложил часть вины за начало войны на Украину, сказав, что решение о начале войны было "принято двумя странами", и добавил, что страны, которые поставляют оружие, нужно убедить прекратить это делать.

Европейский союз отверг заявление Лулы да Силвы о том, что в войне виноваты как Украина, так и Россия. Впоследствии источники Reuters в бразильском правительстве отметили, что Лула да Силва больше не будет критиковать военную помощь Украине, чтобы не ссориться с Западом и не выглядеть сторонником российской агрессии. В рамках своего визита в Португалию и Испанию, который начался в пятницу, Лула намерен изменить риторику.

Вас также могут заинтересовать новости: