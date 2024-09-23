В Москве отрицают любую причастность - мол, не могут комментировать то, что происходит с людьми в других странах.

Сотни тысяч россиян покинули свои дома, потому что не хотели иметь ничего общего с войной правителя РФ Владимира Путина или были изгнаны из страны-агрессора. Об этом в своей колонке для The New York Times пишет российская журналистка Юлия Яппарова.

Отмечается, что Кремль охотится на простых людей по всему миру, и, кажется, это никого не волнует. При этом Кремль отрицает любую причастность - в основном говоря, что не может комментировать то, что происходит с людьми в других странах.

"Но доказательства накапливаются. В Казахстане по запросу Москвы арестовали учителя по вокалу, который сошел с ума в местной тюрьме. Сиделка за пожилыми людьми была задержана в Черногории по приказу России, который выполнил Интерпол. Школьную учительницу задержали армянские пограничники после того, как она рассказала ученикам о преступлениях России в Буче. Владелец магазина игрушек, промышленный альпинист, панк-рокер: это некоторые из людей, которые попали в кремлевские лапы", - пишет автор.

По словам Евгения Смирнова, юриста, который специализируется на делах о государственной измене и шпионаже, российских разведчиков направили для наблюдения за диаспорами в Германии, Польше и Литве. Других эмигрантов преследовали и угрожали им в Риме, Париже, Праге и Стамбуле.

"Принимающие страны часто являются соучастниками. Кое-где местные полицейские даже ведут слежку по поручению российских коллег. В Казахстане местные спецслужбы помогают России ловить беженцев. В Кыргызстане полиция использует технологию распознавания лиц для поиска тех, кого разыскивает Кремль", - констатирует журналистка.

Она отмечает, что многие россияне за рубежом уязвимы и лишены защиты. При этом "антивоенные изгнанники" поддерживаются несколькими правозащитными организациями, которые постоянно находятся на грани закрытия из-за нехватки средств.

"Россия, наоборот, тратит много ресурсов на изгнанников, поскольку обвиняет их в государственной измене и терроризме и, управляемая паранойей, преследует их по всему миру. Они находятся под непосредственным риском. Но большая опасность заключается в том, что мир вообще забывает об этих людях - и о том, почему они вообще покинули свою страну", - резюмирует автор.

Последние новости из России

Как сообщал УНИАН, в России заморозили два газовых мегапроекта. Из-за санкций компания "Новатэк" теперь может сосредоточиться на строительстве Обского газохимического комплекса.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Украины успешно поразили склад российских оккупантов вблизи захваченного Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: