Игорь Волобуев присоединился к украинской армии еще в феврале 2022 года.

Россияне будут каяться за то, что поддерживали действующего правителя РФ Владимира Путина. Об этом в интервью Sky News сказал бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

Издание отмечает, что 53-летний Волобуев присоединился к украинскому войску после решения Путина начать полномасштабное вторжение в Украину еще в феврале 2022 года. Впоследствии он отказался от своего российского паспорта ради украинского. Волобуев был ранен в бою в прошлом году возле Бахмута, но вернулся на передовую и только научился управлять беспилотниками-убийцами.

"Я считаю, что пока мы не ударим Путина в зад, мы больше ни о чем думать не можем. Я буду служить в Вооруженных силах Украины, пока будут силы, возможности и здоровье - и это устраивает", - сказал экс-газпромовец.

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Правитель России Владимир Путин снова увеличил численность Вооруженных сил РФ. Согласно прошлогоднему указу численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

Также УНИАН сообщал, что Путин ездил в Монголию к шаманам советоваться об использовании ядерного оружия.

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