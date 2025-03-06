Стамбульские соглашения апреля 2022 года - последний документ, созданный в рамках российско-украинских переговоров в первые недели полномасштабной войны.

Стамбульские соглашения 2022 года, которые хочет реанимировать Россия, могут быть неплохой точкой для старта мирных переговоров, но сам документ уже не соответствует реалиям времени. Об этом в интервью FOX 5 NY заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг.

"Если посмотреть на Стамбульские соглашения, которые были заключены через 30 дней после вторжения, то требования в них были достаточно значительными для тогдашней ослабленной Украины. Здесь я соглашусь с тем, что сказал Стив (спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф - УНИАН): это может быть точкой отсчета. Но я не думаю, что для всех нас они являются справедливым и равноправным подходом", - сказал Келлогг.

По его мнению, Стамбульские соглашения могут быть стартовой позицией для контактов переговорных групп, но потом нужно будет разработать "что-то совершенно новое". По словам Келлогга, в 2022 году Украина решилась обсуждать изложенные в документе условия только из-за обстоятельств того времени.

Видео дня

"Это происходило на раннем этапе войны, когда ситуация на фронте была нестабильной. Это произошло через 30 дней после начала вторжения - тогда еще шли бои за Бучу, украинские силы пытались выбить противника из окрестностей Харькова, и в целом шли тяжелые бои. Поэтому сейчас нужно выходить из текущей ситуации, а не возвращаться на три года назад", - убежден спецпредставитель Трампа.

Стамбульские соглашения: что они предусматривали

Как писал УНИАН, в первые недели полномасштабного российского вторжения между РФ и Украиной состоялось несколько раундов мирных переговоров на уровне делегаций. Сначала в Беларуси, затем в Стамбуле. Последняя версия проекта мирного соглашения датируется серединой апреля 2022 года и известна как Стамбульский протокол, или Стамбульские соглашения.

Проект мирного соглашения, который так никогда и не был до конца согласован обеими сторонами, напоминал скорее перечень российских требований с украинскими замечаниями и контрпредложениями. В частности, Россия требовала нейтрального статуса Украины, жестких ограничений на оборонное сотрудничество Украины со странами Запада, резкого сокращения численности ВСУ (как личного состава, так и техники), а также ряда идеологических изменений в законодательстве Украины, в частности относительно статуса русского языка и так далее.

Вас также могут заинтересовать новости: