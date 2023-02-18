Чиновник заявил, что Киев вместе с партнерами заставит Москву осознать, что Запад не "устанет" поддерживать Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намекнул на сюрпризы в вопросах поставок военной помощи Киеву после своей встречи с министрами стран "Большой семерки" (G7).

Чиновник заявил об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России. Об этом он написал в своем Twitter после встречи с партнерами G7. Кулеба отметил, что соответствующие переговоры состоялись по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси.

"Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать его агрессии", - написал глава МИД Украины.

Предстоящий саммит G7 и санкции против РФ

Отметим, что глава МИД Украины провел встречу с министрами стран G7 в преддверии саммита организации, который состоится 24 февраля - в годовщину вторжения войск РФ на территорию нашей страны.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в онлайн-саммите G7. По данным СМИ, его пригласил на встречу непосредственно премьер-министр Японии Фумио Кисида. Главной темой саммита станут новые санкции против Российской Федерации.

Как ранее анонсировала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, США и G7 готовят новый пакет санкций против России к годовщине вторжения в Украину. Она заявила, что новые ограничения станут логическим продолжением уже принятых санкций. Также она заявила, что ограничения коснутся российской промышленности.

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