Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намекнул на сюрпризы в вопросах поставок военной помощи Киеву после своей встречи с министрами стран "Большой семерки" (G7).
Чиновник заявил об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России. Об этом он написал в своем Twitter после встречи с партнерами G7. Кулеба отметил, что соответствующие переговоры состоялись по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси.
"Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции. Россия должна осознать, что мы не устанем противодействовать его агрессии", - написал глава МИД Украины.
Предстоящий саммит G7 и санкции против РФ
Отметим, что глава МИД Украины провел встречу с министрами стран G7 в преддверии саммита организации, который состоится 24 февраля - в годовщину вторжения войск РФ на территорию нашей страны.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в онлайн-саммите G7. По данным СМИ, его пригласил на встречу непосредственно премьер-министр Японии Фумио Кисида. Главной темой саммита станут новые санкции против Российской Федерации.
Как ранее анонсировала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, США и G7 готовят новый пакет санкций против России к годовщине вторжения в Украину. Она заявила, что новые ограничения станут логическим продолжением уже принятых санкций. Также она заявила, что ограничения коснутся российской промышленности.