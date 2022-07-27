Словения будет оказывать помощь и будет прислушиваться ко всем потребностям Украины.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словении Таня Файон заявляет, что ее страна изучит запросы Украины о предоставлении военной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Файон сказала во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Конечно, к нам обращались за дополнительной военной помощью. Это то, что мы будем обсуждать сейчас, потому что у нас теперь новое правительство. Мы подготовим новый пакет помощи для Украины, так что это то, что будет обсуждаться в течение следующих нескольких дней. Но я заверила министра, что Словения будет оказывать помощь и будет прислушиваться ко всем потребностям Украины", - заявила Файон.

Она сказала, что в Словении гордятся мужеством и решительностью украинского народа.

"Мы решительно осуждаем агрессию России. Это создает серьезную угрозу не только для Украины, это создает угрозу для всего международного порядка, который основывается на международном праве. Мы полностью поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в пределах международно признанных границ", - заявила она.

"Несмотря на небольшой размер нашей страны с населением примерно 2 миллиона человек, тем не менее, мы продолжаем оказывать помощь. Мы предоставляем более 8 млн евро помощи и мы также узнали, чем еще мы можем помочь Украине и ее гражданам в будущем", - сказала Файон.

Также она добавила, что ее страна имеет опыт в вопросе разминирования.

В свою очередь, Кулеба сообщил, что сегодня состоялась предметная работа над тем, как Словения предоставит оборудование через механизм гражданской защиты Европейского Союза, которое необходимо для гражданского разминирования в Украине.

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