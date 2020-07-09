В Перу преданный пес не отходит от больницы, куда попал его хозяин с коронавирусом

Персонал больницы призвал неравнодушных людей помочь им ухаживать за псом.

В столице Перу Лиме преданная собака пришла к больнице, куда попал ее хозяин со смертельным коронавирусом, и отказывается уходить без него.

Об этом сообщает сайт Expreso.

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Сотрудница больницы Альменара Мели Вальдеррама рассказала, что питомец два дня сидел у входа в больницу, после чего врачи начали за ним присматривать и кормить.

Персонал больницы призвал неравнодушных людей помочь им ухаживать за псом.

«Пожалуйста, помогите ему, он очень умный и ласковый», - отметила женщина.

Собака до сих пор ждет, пока ее хозяина выпишут из больницы. Судьба ее владельца неизвестна.

Как сообщал УНИАН, в индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, преданный пес выбросился из окна, узнав о смерти своей хозяйки от почечной болезни.

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