Правительство непризнанного Приднестровья отправили в отставку из-за срыва мобилизации на войну против Украины.
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он отметил, что в граничащей с Одесской областью "Приднестровской молдавской республикой" разворачиваются "достаточно интересные события". В частности, ее "президент" Вадим Красносельский отправил в отставку правительство.
"Это связано в первую очередь с тем, что там так называемая мобилизация, на которой настаивали российские оккупационные войска, в ПМР не состоялась. Не состоялась, потому что местные жители не хотят воевать против Украины. Поэтому гауляйтер московии Красносельский пытается удовлетворить своих кураторов (РФ – УНИАН) – назначить ответственного для создания источника напряжения для Украины", - сказал Братчук.
Он утверждает, что ситуация в "ПМР" отслеживается Украиной.
26 мая приднестровские СМИ сообщили, что Красносельский подписал указ об освобождении от должности премьер-министра Александра Мартынова и отставке правительства, которое будет действовать до сформирования нового.
Ранее сообщалось, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.
Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.
На днях стало известно, что в Приднестровье отказались от идеи мобилизации из-за массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Банковой анонсировали "решения по Приднестровью" в случае эскалации в регионе
- Оккупанты не могут восстановить работу аэродрома в Тирасполе: эксперт озвучил причину
- "Пропили остатки...": в Одессе высмеяли провальные планы РФ в Приднестровье (видео)