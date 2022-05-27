Население непризнанного Приднестровья не хочет воевать против Украины.

Правительство непризнанного Приднестровья отправили в отставку из-за срыва мобилизации на войну против Украины.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что в граничащей с Одесской областью "Приднестровской молдавской республикой" разворачиваются "достаточно интересные события". В частности, ее "президент" Вадим Красносельский отправил в отставку правительство.

"Это связано в первую очередь с тем, что там так называемая мобилизация, на которой настаивали российские оккупационные войска, в ПМР не состоялась. Не состоялась, потому что местные жители не хотят воевать против Украины. Поэтому гауляйтер московии Красносельский пытается удовлетворить своих кураторов (РФ – УНИАН) – назначить ответственного для создания источника напряжения для Украины", - сказал Братчук.

Он утверждает, что ситуация в "ПМР" отслеживается Украиной.

26 мая приднестровские СМИ сообщили, что Красносельский подписал указ об освобождении от должности премьер-министра Александра Мартынова и отставке правительства, которое будет действовать до сформирования нового.

Ранее сообщалось, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.

На днях стало известно, что в Приднестровье отказались от идеи мобилизации из-за массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики.

Вас также могут заинтересовать новости: