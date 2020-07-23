Во Франции дети, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна в толпу соседей (видео)

Мальчики падали примерно с 10-метровой высоты. Известно, что по крайней мере один человек, который помогал поймать детей, сломал запястье.

Во французском Гренобле двое маленьких братьев чудом спаслись от пожара, выпрыгнув из окна своей квартиры в толпу соседей, которые поймали их внизу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

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Двое мальчиков в возрасте 3 и 10 лет были дома одни, когда в их доме вспыхнул пожар.

Драматические видеокадры спасения показывают, как старший брат сбросил младшего из окна третьего этажа, держа малыша за одежду. К счастью, его поймали люди под домом. Затем парень выпрыгнул сам.

Детей госпитализировали для обследования, но, по предварительной информации, их скоро выпишут.

В общем из-за пожара были госпитализированы с 17 жителей дома. Четверо из людей, которые поймали мальчиков, также были доставлены в больницу, чтобы проверить, не сломали ли они кости, когда ловили мальчиков.

Мальчики падали примерно с 10-метровой высоты. Известно, что по крайней мере один человек, который помогал поймать детей, сломал запястье.

Очевидцы рассказали, что не знали, что делать когда начался пожар. Они хотели взломать дверь, но это было невозможно, поэтому вышли на улицу и кричали мальчикам прыгнуть в их объятия.

Причина пожара, который начался в гостиной квартиры, не известна.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве, пытаясь самостоятельно потушить пожар в квартире, пострадала 10-летняя девочка.

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