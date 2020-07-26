Беженец из Руанды признался в поджоге средневекового собора в Нанте

Мужчина признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита.

Мужчина, которого задержали по подозрению в поджоге Нантского собора (Франция), взял на себя вину за пожар.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Отмечается, что поджигатель собора работал там волонтером. Это 39-летний беженец из Руанды.

Мужчина признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита. Мотивы этого поступка непонятны.

Подозреваемому выдвинули обвинения в разрушении и повреждении огнем, поместив его под стражу.

Напомним, утром 18 июля во Французском городе Нант возник пожар в соборе святых Петра и Павла. Это один из крупнейших католических кафедральных соборов страны, который является национальным достоянием Франции (от 1866 года). Вечером того же дня пожар в соборе удалось потушить. Огонь уничтожил орган и значительную часть отделки храма. Также нарушена прочность здания.

Сразу после преступления полиция задержала 39-летнего мигранта, который был волонтером в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара.

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