Пожар в Нанте: полиция задержала подозреваемого в поджоге собора

Задержанный, которым оказался мигрант, должен был закрыть двери собора Святых Петра и Павла в Нанте в день пожара.

Во Франции полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте.

Об этом сообщает местный телеканал BFMTV 19 июля.

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Задержан 39-летний мигрант, который был волонтером в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара. Прокурор, занимающийся этим делом, заявил телеканалу, что на данном этапе расследования задержанному нечего предъявить.

Напомним, утром 18 июля во Французском городе Нант возник пожар в соборе святых Петра и Павла. Это один из крупнейших католических кафедральных соборов страны, который является национальным достоянием Франции (от 1866 года).

Вечером того же дня пожар в соборе удалось потушить. Огонь уничтожил орган и значительную часть отделки храма. Также нарушена прочность здания.

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