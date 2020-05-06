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В результате пожара в 48-этажном небоскребе в ОАЭ пострадали 12 человек

06:40, 06 мая 2020
Мир
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Горящий небоскреб в Шардже / Фото: Abhishek Sen Gupta

Об этом сообщает Emarat Al Youm.

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Отмечается, что девять человек получили легкие травмы, первую медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

Еще трех пострадавших в результате пожара госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, пожар в 48-этажном небоскребе в городе Шарджа начался вечером во вторник, 5 мая. Пламя охватило почти все здание, а горящие куски обшивки и обломки засыпали окрестные улицы.

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