В результате пожара в 48-этажном небоскребе в ОАЭ пострадали 12 человек
06:40, 06 мая 2020Мир
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Трех пострадавших госпитализировали в больницу Аль Касими.
Горящий небоскреб в Шардже / Фото: Abhishek Sen Gupta
В результате пожара в небоскребе в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах пострадали 12 человек.
Об этом сообщает Emarat Al Youm.
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Отмечается, что девять человек получили легкие травмы, первую медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.
Еще трех пострадавших в результате пожара госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести.
Как сообщал УНИАН, пожар в 48-этажном небоскребе в городе Шарджа начался вечером во вторник, 5 мая. Пламя охватило почти все здание, а горящие куски обшивки и обломки засыпали окрестные улицы.
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