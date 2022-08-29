В 2020 году этот же авианосец на полгода вышел из строя.

Авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince of Wales потерпел крушение вскоре после отплытия в США.

Об этом сообщает Sky News.

В субботу авианосец отправился из британского Портсмута в рамках миссии по "формированию будущего операций с использованием самолетов-невидимок и беспилотников у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне". Он должен был посетить Нью-Йорк и Галифакс со скоростными реактивными самолетами F-35 и беспилотными летательными аппаратами.

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Вскоре после отплытия стало известно, что судно пострадало от "значительной технической неисправности". По неподтвержденным сообщениям речь идет о повреждении гребного вала правого борта.

В настоящее время судно стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт. Проводится расследование инцидента.

Отметим, HMS Prince of Wales – судно водоизмещением 65 000 тонн, второй из двух авианосцев Королевского флота. Его стоимость – 3 миллиарда фунтов стерлингов.

В 2020 году этот же авианосец на полгода вышел из строя, поскольку его машинное отделение затопило.Тогда отбытие корабля в США на учения с истребителями F-35 отложили. В апреле 2021 года судно покинуло военно-морскую базу Портсмут для проведения ходовых испытаний, а в октябре Королевский флот объявил корабль полностью боеспособным.

Как ранее сообщал УНИАН, Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, согласно которому обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры.

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