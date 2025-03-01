Поскольку сейчас все начнут искать виновного, то важно зафиксировать фактическую сторону дела. Конфликт начался с замечания журналиста о том, что, возможно, не стоит доверять Путину.

На это сначала ответил Трамп. Он сделал это довольно миролюбиво, но задел Зеленского, говоря, что ненависть последнего к Путину является плохим фактором переговорного процесса. Далее к дискуссии подключился Вэнс, который развил тему атакой на предыдущего президента США и выразил уверенность в силе дипломатии.

Были ли эти высказывания "нейтральными" в отношении Зеленского? Учитывая его опыт встреч с Путиным, договоренностей об установлении мира, достигнутых в Нормандии, и следующий опыт 24 февраля 2022 года, эмоциональная реакция украинского президента была предсказуемой. Но предположим, что у нас на посту президента "железный" лидер и вышколенный дипломат. Так имело ли смысл в данном моменте ему сдержаться?

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Если бы Зеленский промолчал и не отреагировал, то он бы признал, что:

а) зря он лично гневается на Путина;

б) позиция Байдена была слишком агрессивной по отношению к России;

в) Путину можно доверять;

г) он, Зеленский, будет выполнять все, что решат на дипломатическом уровне Трамп и Путин.

Очевидно, что все эти пункты, скажем так, не соответствуют пониманию ситуации подавляющим большинством граждан Украины.

Президент обязан представлять позицию своих граждан в сфере внешней политики, согласно своим конституционным полномочиям.

Теперь о том, можно ли было выразить эту позицию другим способом. Очевидно, что да. Можно было промолчать, а потом сделать официальные заявления. Можно было бы высказаться деликатнее и не обращаться лично к Вэнсу, что было воспринято как "атака" перед глазами местных медиа. Но:

1) по итогам пресс-конференции осталось бы впечатление, что Украина "проглотила" все, что высказали Трамп+Вэнс (а также подписала "колониальное" соглашение о собственных недрах);

2) никакого практического результата это бы не дало - на заключение соглашения между Трампом и Путиным и на готовность Трампа помогать Украине "терпение" Украины не влияет.

В чем же заключается "оскорбление", которое нанес Зеленский Америке? Первое, он выразил сомнение в том, что Путин будет выполнять потенциальные договоренности с Трампом. Второе, он сказал, что во время нападения России Украина осталась наедине с агрессором. Третье, он сказал, что Америку от беды отделяет океан, но в будущем эта беда может до нее добраться.

Что в ответ заметили Трамп с Вэнсом?

Что Трамп дал Украине "Джавелины" (поэтому, очевидно, Украина была не одна). Что у Зеленского нет достаточно войска, он в плохом положении и поэтому не имеет права ничего требовать, и даже высказывать свою точку зрения (например, о недоговороспособности Путина). Что Америка сейчас решает проблемы Украины, поэтому Зеленскому лучше помолчать (это сказал Вэнс). Что Зеленский не имеет права высказываться о будущем Америки, а оно прекрасное и безоблачное. Что Украина в лице Зеленского является неблагодарной. И, как итог - что Украина не готова к миру.

Насколько все это справедливо, каждый может решать сам. Но практический итог таков: поскольку Зеленский сомневается в том, что Путин будет выполнять соглашение о прекращении войны, то Трамп больше не будет договариваться о прекращении войны (или будет). И больше не будет помогать Украине (или будет).

Если сравнить это положение с тем, в котором находился вопрос урегулирования до совместной пресс-конференции, то мы увидим, что практически ничего не изменилось. Ну, единственное, что теперь Зеленский может передумать. Сказать, что Путину можно доверять, и тогда снова приехать в Вашингтон на подписание соглашения о передаче украинских полезных ископаемых.

Максим Розумный, доктор политических наук