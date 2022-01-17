В словацких Татрах трагически погибла туристка из Львова Елена Лозинская. Девушка сорвалась с высоты более 300 метров.
Об этом прибывшие на место авиаспасатели сообщили на своем сайте.
Трагедия произошла в Малой Студеной долине, что в Высоких Татрах, 15 января. Елена Лозинская поскользнулась и упала с высоты более 300 метров.
Читайте такжеВ Карпатах на женщину с ребенком сошла лавина с Говерлы
По информации спасателей, после удара женщина осталась без сознания. На месте другие туристы провели реанимационные мероприятия, которые, однако, не дали результата.
"К сожалению, полученные молодой женщиной травмы были несовместимы с ее жизнью и даже врач санитарной авиации уже не мог ей помочь", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что у женщины не было достаточного снаряжения для той местности, по которой передвигалась.
На странице "Книги памяти умерших за границей украинцев" в Facebook о погибшей написали:
"Родные вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы..."
По информации местных СМИ, тело погибшей украинки спасатели перевезли в село Старый Смоковец, где передали полиции.