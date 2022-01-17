Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

В словацких Татрах трагически погибла туристка из Львова Елена Лозинская. Девушка сорвалась с высоты более 300 метров.

Об этом прибывшие на место авиаспасатели сообщили на своем сайте.

Трагедия произошла в Малой Студеной долине, что в Высоких Татрах, 15 января. Елена Лозинская поскользнулась и упала с высоты более 300 метров.

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По информации спасателей, после удара женщина осталась без сознания. На месте другие туристы провели реанимационные мероприятия, которые, однако, не дали результата.

"К сожалению, полученные молодой женщиной травмы были несовместимы с ее жизнью и даже врач санитарной авиации уже не мог ей помочь", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что у женщины не было достаточного снаряжения для той местности, по которой передвигалась.

На странице "Книги памяти умерших за границей украинцев" в Facebook о погибшей написали:

"Родные вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы..."

По информации местных СМИ, тело погибшей украинки спасатели перевезли в село Старый Смоковец, где передали полиции.

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