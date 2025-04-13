Также политик считает, что США могут полностью выйти из мировой торговли.

Следующий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа мир может ждать острый финансовый кризис. Также он назвал главные варианты для того, чтобы устранить такие угрозы. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

Мерц считает, что тарифная политика Трампа увеличивает риск финансового кризиса, поэтому выступил за заключение соглашения о свободной торговле между США и странами Европы.

"Да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Нулевые тарифы на все. Это было бы лучше для обеих сторон", - подчеркнул политик.

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В то же время Мерц подчеркнул, что Европа должна будет сосредоточиться на рынках третьих стран, если США захотят полностью выйти из мировой торговли.

"Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис произойдет раньше, чем ожидалось. Мы, европейцы, должны дать убедительный ответ", - отметил будущий канцлер Германии.

Пошлины Трампа - последствия для мира

Ранее министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что пошлины Трампа могут спровоцировать в мире гуманитарный кризис. По его словам, наименее развитые страны сталкиваются с одними из самых больших рисков из-за американских пошлин.

В то же время глава торгового агентства ООН Памела Кокс-Хамильтон предупредила о последствиях из-за пошлин Трампа. По ее словам, такие пошлины могут ударить по развивающимся странам, даже сильнее, чем сокращение иностранной помощи.

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