Урсула фон дер Ляйен отметила, что подготовительная работа для введения дальнейших контрмер продолжается.

Европейский Союз отложил введение торговых контрмер в отношении США на 90 дней. Данное решение должно "дать шанс" переговорам.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы откладываем принятие контрмер ЕС, получивших сильную поддержку наших государств-членов, на 90 дней", - написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

По ее словам, если переговоры окажутся неудовлетворительными, в действие вступят контрмеры.

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"Подготовительная работа для введения дальнейших контрмер продолжается. Как я уже говорил, все варианты остаются на столе переговоров", - отметила политик.

Стоит отметить, что ранее фон дер Ляйен приветствовала решение Трампа о приостановлении введения взаимных пошлин. Она указала, что "важный шаг к стабилизации мировой экономики", а четкие, предсказуемые условия важны для функционирования торговых сетей и цепочек поставок.

"Я постоянно выступаю за тарифное соглашение "ноль за ноль" между Европейским Союзом и США. ЕС остается преданным конструктивным переговорам с США с целью достижения бесперебойной и взаимовыгодной торговли", - объяснила она.

В то же время, Брюссель работает над диверсификацией торговых партнерств, сотрудничая со странами, на которые приходится 87% мировой торговли.

Пошлины Трампа - последние новости

9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных пошлин для 75 стран. В этот период для них будет действовать пошлина в 10%. Исключением стал Китай. По словам Трампа, пошлины для Пекина увеличатся со 104% до 125%.

Решение Трамп о 90-дневной паузе в введении дополнительных пошлин в отношении стран, готовых к переговорам, привело к резкому росту акций. Этот шаг восприняли как отказ от полномасштабной торговой войны.

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