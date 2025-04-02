Владелец говорит, что ему осталось жить всего неделю.

Каждая бездомная собака или кот - это живое существо, которое нуждается в заботе. Многие животные в приютах или на улицах могут не выжить без человеческой помощи. Взяв бездомное животное, вы даете ему шанс на счастливую жизнь.

Именно о таком шансе для маленького котика рассказал пользователь американского сайта Reddit с ником barry_b2. Он забрал к себе домой котенка, который находился в ужасном состоянии из-за болезней и нанесенных собаками ран. По его словам, даже в ужасном состоянии животное тянулось к людям. Ему повезло найти дом и теперь он "живет свою лучшую жизнь":

"Больной, погрызенный собаками, с разрушенными легкими, которому в кошачьем возрасте осталось жить всего неделю. Он стал здоровым и любимым. Знакомьтесь, это мой маленький боец Кики".

Сообщение с фотографиями Кики до и после "усыновления" собрало много реакций и комментариев. Читатели согласились, что котик сорвал настоящий джекпот, попав в любящую семью:

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"Даже на второй фотографии видно, как он оживился. Обожаю такие веселые истории! Поздравляю вас обоих. Любовь победила!".

"Они оба сорвали джекпот!".

"Кики очень повезло найти любящего и заботливого человека. Я уверена, что он всегда будет благодарен за это".

"Мое сердце разрывается за всех котят на улице. Я бы хотела, чтобы каждый котенок имел безопасный и теплый дом".

Другие истории спасения животных

Напомним, летом 2023 года львовские спасатели достали из-под завалов пораженного ракетой дома кота Черчилля. Животное провело там 11 дней.

А осенью прошлого года киевским пожарным пришлось реанимировать котика, которого нашли в поврежденном российским ударным дроном доме. Квартира, в которой его нашли, была уничтожена пожаром.

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