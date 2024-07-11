В Киеве из-под завалов дома в Шевченковском районе достали кота с контузией. Его хозяев разыскивают в сети.

Об этом сообщается на странице Центра защиты животных в социальной сети Facebook. 9 июля Служба Зоопомощи КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" получила вызов от коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения".

Спасатели КАРС передали врачам службы спасенного из-под завалов кота, он пробыл там полтора суток. У животного контузия, сейчас он находится в ветеринарной клинике на ул. Ярославская, 13а. Его хозяев разыскивают.

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Удар по дому в Шевченковском районе

Напомним, что 8 июля армия Российской Федерации нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате циничной атаки погибли 38 украинцев, еще 190 человек пострадали.

В Киеве разрушения фиксировали в семи районах, сообщалось о гибели 33 человек. Спасательные работы в доме в Шевченковском районе завершили только 9 июля, из-под завалов достали тело последней жертвы - 17-летней девушки.

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