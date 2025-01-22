Во времена Асада россияне присосались к главному маршруту внешней торговли Сирии.

Переходное правительство Сирии разорвало соглашение с Россией о контроле над главным торговым портом страны в городе Тартус. Об этом сообщает сирийское издание Shaam со ссылкой на источники в Министерстве информации Сирии.

Соглашение было заключено в январе 2019 года между Генеральной дирекцией сирийских портов и российской компанией СТГ-ИНЖИНИРИНГ. Контракт предусматривал российские инвестиции в развитие торгового порта Тартус в течение 49 лет, но на это время передавал фактический контроль над портом российской стороне. При этом Россия получала до 65% от общей прибыли, которую генерировал порт.

Теперь же Генеральная администрация порта Тартус отменила соглашение и потребовала от российской компании покинуть порт немедленно. Как заявили источники журналистов, теперь все доходы порта принадлежат сирийскому государству.

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Ситуация в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, недавно переходное правительство Сирии ввело полный запрет на импорт товаров, произведенных в России, Иране и Израиле. Это стало частью большого пересмотра правил внешней торговли страны после падения режима Башара Асада.

Также мы рассказывали, что США ввели временное ослабление санкций против Сирии. В Министерстве финансов США сообщили, что дальнейшая судьба санкций будет зависеть от действий нового сирийского правительства.

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