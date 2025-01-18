Кроме того, под запрет попали товары, произведенные в Иране и Израиле.

Новое временное правительство Сирии объявило о полном запрете импорта товаров, произведенных в России, Иране и Израиле. Об этом сообщает Al Arabiya.

Издание отмечает, что после свержения режима Башара Асада в Сирию хлынул поток разнообразных импортных товаров. В столичном Дамаске магазины наполнены тем, чего давно здесь не видели - от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания до западных шоколадок Snickers и напитков Pepsi.

С целью поддержания разрушенной войной экономики новое правительство объявило о разрешении на использование доллара и утвердило упрощение таможенных пошлин с их одновременным снижением на 50-60%. Такое решение новые власти объяснили желанием упростить импорт сырья для поддержки местных производителей и стимулирования промышленности.

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Ситуация в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января в Сирии с визитом побывала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Местные СМИ, рассказывая о визите, запечатлели Бербок на фотографиях. Все из-за радикально религиозных взглядов новой власти страны, которая отводит женщине роль только матери и жены, но не политика.

Также мы рассказывали, что США смягчили санкции против Сирии после изгнания Асада. Но это смягчение временное. В Вашингтоне обещают посмотреть, как будут вести себя новые власти страны.

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