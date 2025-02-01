Ранее этот же зоопарк уже красил собак под медведей панда.

Китайские зоопарки продолжают удивлять наглыми попытками обмануть посетителей, выдавая окрашенных собак за диких зверей. Как пишет The Mirror, в зоопарке города Тайчжоу (провинция Цзянсу, северо-восточный Китай) пушистых собак раскрасили под тигров.

На фото и видео, которые уже появились в сети, видно пушистое животное с характерными черными и морковно-оранжевыми полосами. Несмотря на этот узор, достаточно одного взгляда, чтобы удостовериться, что тиграми там и не пахнет.

Строение и размеры тела, а также, что самое главное, поведение животного в кадре однозначно указывают на то, что в вольере находится самая обычная собака какой-то из пушистых пород. Вероятно, чау-чау. Посетители быстро это поняли. Некоторые возмутились, другим наоборот это показалось забавным.

В китайских соцсетях пользователи начали высмеивать руководство зоопарка за откровенный обман. Также в сети появились слухи, будто две собаки умерли из-за такого перекрашивания. Тогда представители зоопарка признались местным СМИ, что животных покрасили как "трюк", но заверили, что никакого риска для здоровья животных нет.

Как в Китае обманывают туристов

Как писал УНИАН, зоопарк города Тайчжоу уже не впервые выставляет на показ в вольерах окрашенных собак. В прошлом году песиков породы чау-чау покрасили под медвежат вида большая панда. Тогда тоже этим мало кого удалось обмануть.

Кроме того, мы рассказывали, что ради туристов в Китае подделывают даже природные ландшафты. Так, потрясающий горный водопад на горе Юньтай оказался частично поддельным - часть воды в него закачивают насосами через трубы.

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