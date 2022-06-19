Компания уже договорилась о продаже своих 55 магазинов

Известный испанский бренд Mango полностью уходит из Российской Федерации. Решение приняли из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что компания уже договорилась о продаже 55 российских магазинов. Первые сделки должны состояться на следующей неделе, а еще 22 - в июне-июле.

Таким образом, 800 сотрудников сберегут свою работу, но и закупками и доставкой товара будут заниматься самостоятельно.

Напомним, что в марте Mango временно остановила свою деятельность в России после 23 лет работы.

По состоянию на конец 2021 года РФ приносила 8% чистой операционной прибыли компании.

При этом с 24 февраля компания закрыла в Украине 14 магазинов, но девять из них уже возобновили работу.

Как ранее сообщал УНИАН, польская компания LPP Group полностью ушла с российского рынка. Владелец закрыл все магазины Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

По состоянию на 26 мая из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая "кровавые" деньги.

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