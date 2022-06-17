Заявление промышленного гиганта о выходе с российского рынка во времени совпало с визитом Президента Франции Э. Макрона в Киев.

Французская компания Thales, которая специализируется на изготовлении информационных систем военного, авиакосмического и морского назначения, обещает прекратить работу в Российской Федерации.

Об этом говорится в статье издания Le Parisien.

Кроме военной продукции, компания предоставляла услуги безопасности крупным российским банкам и, в частности, Сбербанку России, который находится под санкциями Европейского Союза.

"Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа огласит информацию о прекращении деятельности в России", - прокомментировали представители Thales французскому изданию. По данным источников этого СМИ, концерн также должен остановить завод по производству банковских карт.

Заявление промышленного гиганта о выходе с российского рынка во времени совпало с визитом Президента Франции Э. Макрона в Киев.

Напомним, Thales попала под шквал критики после того, как в апреле 2022 года волонтеры обнаружили оборудование компании в российской военной технике - танке Т72Б3 и БМД-4"Бахча".

"Анализ показывает, что не очень сложные схемы (достаточно даже одного посредника) позволяют компаниям из списка санкций спокойно работать", - комментировал этот случай в своем Telegram-канале деятельность Thales в России финансовый и банковский эксперт Александр Дубилет.

После того Дубилет инициировал проект "Тотальная изоляция России", в рамках которого группа юристов-международников обратились в правоохранительные органы Европы с требованием наказать Thales и ее "дочку", компанию Sofradir, за нарушение европейских санкций. Кроме того, активисты жаловались Совету ЕС и правоохранительным органам на деятельность других европейских концернов с целью открытия уголовных дел на основании заявлений.