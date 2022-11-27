По словам Арестовича, проблемы с мобилизацией в РФ достигли такого уровня, что в Кремле не смогли их проигнорировать.

Встреча президента России Владимира Путина с "матерями мобилизованных" сигнализирует о больших проблемах с мобилизацией.

Также это может означать новую волну призыва на войну, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным.

"Если понадобился вождь, значит сигналы крайне неблагополучные. Кроме того, это может означать, что на пороге новая волна мобилизации, и надо показать, что с предыдущей все хорошо", – отметил советник ОП.

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По словам Арестовича, проблемы с мобилизацией в РФ достигли такого уровня, что в Кремле не смогли их проигнорировать.

"Это желание говорить от имени народа в этом случае коснулось проблем мобилизации. Это означает, что сигнал о неблагополучии мобилизации и неблагополучии того, что происходит с мобилизованными, достигли такого уровня в Кремле, что их невозможно игнорировать, и вышел их решать лично великий вождь. Потому что до этого он мог отбрехиваться и свалить все на Министерство обороны", – пояснил он.

Встреча Путина с "матерями военных"

Как ранее сообщал УНИАН, 22 ноября Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова обратилась к Путину с просьбой встретиться с российскими матерями, а не с карманными женщинами, которые зададут удобные вопросы.

25 ноября Путин провел встречу с якобы матерями военных, участвующих в войне в Украине. Среди них не было представительниц Совета матерей и жен. СМИ установили, кем были женщины, с которыми встретился Путин, на самом деле.

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