На главный пост британского оборонного ведомства претендуют несколько человек.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть свой пост. Он еще не назвал своего приемника, но борьба за кресло уже началась, ведь руководство оборонным ведомством в военное время может творить чудеса с репутацией.

Издание Politico назвало возможных кандидатов на пост главы Минобороны Британии.

Джон Глен

Большая часть пребывания Уоллеса на посту была отмечена напряженностью между Минобороны, стремившееся увеличить оборонный потенциал, и Министерством финансов, которое полно решимости держать под контролем многомиллиардный оборонный бюджет страны.

Видео дня

Премьер-министр Риши Сунак всегда мог решить этот вопрос, назначив контролера в Министерстве обороны. Одно из имен в списке — Джон Глен, в настоящее время заместитель канцлера Джереми Ханта в Казначействе.

Профессиональный политик без военного опыта, Глен преданно служил под руководством Терезы Мэй, а затем Бориса Джонсона на младших министерских должностях, прежде чем занять свою самую высокую должность под руководством Сунака.

СМИ сообщают, что Глен в последнее время проявляет интерес ко всему, что связано с обороной. Недавно в эфире он давал комментарий от имени правительства, когда главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил недолгий бунт в России.

Джеймс Хиппи

Будучи вторым по значимости политиком в министерстве обороны, Хиппи часто заменяет Уоллеса. Он признал и встал на сторону Минобороны в спорах с Минфином, указав на "надежный обмен" финансами за закрытыми дверями. Согласно некоторой информации, Хиппи будет выбран Уоллесом для этой работы.

Он работает в департаменте с 2019 года, сначала в качестве министра закупок, а в 2020 году его повысили до должности в вооруженных силах.

Ему ненадолго разрешили присутствовать в кабинете министров во время короткого премьерства Лиз Трасс. Хиппи сказал, что уйдет с этого поста, если Трасс откажется от своего обещания поднять расходы Великобритании на оборону до 3% ВВП к 2030 году — обязательство, которое Сунак с тех пор отклонил.

Как и Уоллес — и в отличие от четырех предыдущих министров обороны до него — Хиппи имеет военный опыт, что обычно считается преимуществом для этой работы.

Пенни Мордаунт

Лидер Палаты общин Пенни Мордаунт ранее уже была министром обороны, хотя и недолго. Ее назначили на эту роль в мае 2019 года, но Борис Джонсон быстро уволил ее с должности, когда два месяца спустя он заменил Терезу Мэй на Даунинг-стрит.

С тех пор Мордаунт укрепила свою репутацию возможного будущего лидера, в том числе заняв третье место в одном из прошлогодних конкурсов лидеров консерваторов, а затем сыграв ведущую роль в коронации короля Карла III. Она представляет Северный Портсмут, место с сильным военно-морским присутствием, и служила в Королевском военно-морском резерве. Однако, уже выступая против ее повышения, Сунак, возможно, не захочет еще больше усилить потенциальную соперницу.

Джеймс Клеверли

Министр иностранных дел претендует на пост Уоллеса, хотя такой шаг был бы эффективным понижением в должности с одного из самых важных государственных постов Великобритании.

Как и Уоллес, репутацию Клеверли укрепил благодаря войне в Украине. Он постоянно оглашает последнюю правительственную линию по украинскому вопросу на пресс-конференциях и на эфирах. Он популярен внутри страны, несмотря на многочисленные враждующие группировки консерваторов, и ему приписывают помощь в улучшении отношений между Великобританией и ЕС.

Однако перевод его в защиту откроет крупную вакансию, чего Сунак, возможно, хотел бы избежать.

Том Тугендхат

Министр безопасности не навредил себе, приняв участие в первом из консервативных конкурсов лидеров 2022 года.

Ранее председатель влиятельного комитета Палаты общин по иностранным делам, где он занимал жесткую позицию в отношении Китая, Тугендхат получил должность министра при Лиз Трасс, и ему доверили остаться при Сунаке. У него также есть военный опыт. Тугендхат служил в Ираке и Афганистане и остается военным резервистом.

Тем не менее, должность старшего министра обороны в кабинете министров может стать слишком большим прыжком для человека с опытом работы на министерском посту меньше года.

Анн-Мари Тревельян

Тревельян имеет ранний опыт работы в качестве министра обороны и министром юстиции премьер-министром-консерватором. Она работа с Борисом Джонсоном несмотря на то, что ее удалили из кабинета министров.

В 2020 году, когда Джонсон упразднил министерство международного развития, лишив Тревельян возможности возглавить ведомство. В прошлом году Сунак занял 10-е место, чем опустил Тревельян от должности министра транспорта до должности младшего министра в министерстве иностранных дел. Но если он хочет загладить свою вину, то имя Тревельян может быть упомянуто как кандидата на пост Уоллеса.

Джонни Мерсер

Откровенный Джонни Мерсер редко исчезает из заголовков. Ветеран вооруженных сил, член парламента Плимута давно выступает за улучшение жизни ветеранов вооруженных сил и придерживается бескомпромиссного подхода к социальным сетям.

Он покинул правительство Бориса Джонсона в разгар ссоры из-за судебного преследования солдат, служивших в Северной Ирландии, но вернулся к работе министра по делам ветеранов при Сунаке.

Его частая критика последних трех премьер-министров-консерваторов, включая Лиз Трасс, может привести к тому, что Сунак откажется от назначения Мерсера на высокую должность.

Отставка Уоллеса с поста министра оброны Великобритании - что известно

15 июля 2023 года издание ВВС сообщило, что британский министр обороны Бен Уоллес принял решение уйти в отставку в ближайшие месяцы. Отмечается, что это произойдет, когда премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет проводить перестановки в правительстве страны.

Кроме того, Уоллес не будет участвовать на следующих выборах в парламент.

Вас также могут заинтересовать новости: