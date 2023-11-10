В оборонном ведомстве заверили, что в ближайшей перспективе Украина продолжит получать помощь от США.

Соединенные Штаты Америки в ближайшей перспективе будут продолжать предоставлять Украине новые пакеты военной помощи в рамках президентских полномочий (PDA). Однако объем этих пакетов становится меньше.

Об этом заявила во время брифинга заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает "Укринформ". В этой связи Пентагон призвал Конгресс как можно скорее одобрить дополнительное финансирование.

"Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который направил президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя", – подчеркнула она.

По ее словам, США уже использовали более 95% из общей суммы, которая была выделена на помощь Украине в начале российского полномасштабного вторжения ($62,3 млрд). Таким образом она уточнила заявление Белого дома, где накануне заявили об использовании 96% средств.

Сабрина Сингх также отметила, что администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). При этом в резерве еще около $1 млрд на пакеты PDA.

"В прошлом месяце мы имели встречу контактной группы (в формате "Рамштайн", – ред.), в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе", – резюмировала представительница Пентагона.

Помощь Украине от США: последние новости

8 ноября в Белом доме заявили, что США потратили уже 96% средств, выделенных на помощь Украине. Из тех средств, которые выделили именно на военную поддержку, использовано уже 90%. Такие цифры привел координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен подчеркнул, что если США откажутся от помощи Украине в войне с Россией, впоследствии Америке придется бороться с РФ самостоятельно.

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