Нынешнее правительство Словакии, уходящее в отставку, имеет конституционно ограниченные полномочия, подчеркнули у лидера страны.

Президент Словакии Зузана Чапутова консультируется со всеми политическими лидерами страны по формированию будущего правительства и "будет продолжать поддерживать предоставление военной помощи Украине любым правительством, которое будет иметь полные полномочия".

Глава словацкого государства считает, что если новая помощь украинцам будет одобрена нынешним правительством, которое уходит в отставку, то возникнет "рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов", рассказала ее советник по вопросам внешней политики Яна Кобзова в комментарии "Европейской правде".

"Нынешнее словацкое правительство, уходящее в отставку, имеет конституционно ограниченные полномочия. Политические партии, которые сейчас ведут переговоры о возможном формировании правительства, выступают против оказания военной помощи Украине", - отметила собеседница.

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После того, как в Словакии на парламентских выборах одержала победу партия Smer-SD, лидер которой Роберту Фицо обещал, что государство не будет оказывать военную помощь Украине, появилась информация, что Зузана Чапутова высказалась против помощи украинскому государству оружием. Фицо должен сформировать новое словацкое правительство.

Ранее словацкие власти уже не раз оказывали помощь нашей стране во время полномасштабной агрессии РФ. В частности, Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны - зенитно-ракетный комплекс С-300.

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