Президент поддержала позицию пророссийской партии, одержавшей победу на выборах и формирующей новое правительство.

Президент Словакии Зузана Чапутова против того, чтобы ее страна присылала Украине дополнительную военную помощь, поскольку партии, выигравшие парламентские выборы, отказываются от такой поддержки.

Как пишет Denník N, в Министерстве обороны Словакии рассмотрели возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Украинцы могли получить его, пока формируется новое правительство и продолжается правление правительства Людовита Одора. Но президент Зузана Чапутова, которая несет политическую ответственность за правительство, выступила против этого намерения.

По словам президента, в этом вопросе необходимо уважать результаты парламентских выборов, на которых одержала победу Smer-SD. Партия обещала избирателям, что не пришлет ни пули Украине. Игнорирование позиции Smer-SD и некоторых других партий, прошедших в парламент, создало бы печальный прецедент, считает Чапутова.

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Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец заявил, что согласился с Чапутовой в вопросе о необходимости "уважать результаты демократических выборов".

Политическая ситуация в Словакии - это надо знать

На этой неделе президент Словакии Зузана Чапутова поручила мандат на формирование нового правительства Роберту Фицо - лидеру партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах. Раньше победитель выборов заявил, что помощи Украине не будет.

Эксперты прогнозируют, что отход Братиславы от поддержки Киева не уменьшит поток оружия в Украину, но усилит антиукраинские голоса в Европе.

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