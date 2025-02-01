Именно сейчас Россия ослаблена, как никогда, и этим моментом стоит воспользоваться для усиления давления на агрессора.

Учитывая текущее состояние российской экономики и российской армии, сейчас "худший момент" для Запада, чтобы сократить поддержку Украины. Об этом в комментарии Business Insider заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг.

"Сейчас худший из возможных моментов. Позвольте мне подчеркнуть, что я действительно верю, что Россия находится в очень плохом состоянии не только из-за ее армии, но и из-за экономики", - сказал он.

Гертлинг пояснил, что поддерживает усилия нового президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, но это не должно происходить путем сокращения поддержки Украины.

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"Сейчас пришло время продолжать оказывать давление на российское правительство и конкретно на господина Путина и покончить с этим", - сказал он.

С мнением отставного американского генерала соглашается министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он подчеркнул, что Запад должен поддерживать Украину хотя бы частично, поскольку она борется с Россией от имени Запада.

"Украинцы борются не только за себя и за нас, но и вместо нас", - сказал Цахкна.

Он также добавил, что Запад должен остановить Путина, "а самый дешевый и эффективный способ это сделать - в Украине, потому что Украина не просит наших войск прийти туда и воевать".

Цахкна считает, что введение дополнительных санкций против России, в частности ее нефтяной отрасли, при сохранении поддержки Украины было бы способом ослабить позицию России перед любыми мирными переговорами.

"Мир должен прийти через силу", - сказал он, повторяя фразу эпохи Рейгана, которую любит Трамп.

США частично остановили помощь Украине

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе по приказу Трампа США остановили почти всю гуманитарную помощь, которую они предоставляют странам мира по многочисленным программам. В частности была остановлена невоенная помощь Киеву. В Офисе президента Украины назвали это тревожным моментом.

Из-за этого решения Трампа в западных СМИ возникла путаница, поскольку некоторые издания решили, что остановлено в том числе и поставки оружия Украине. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что военная помощь от США продолжает поступать.

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