Политик Гордон Сондленд связывает это с ситуацией на южной границе США.

Американский дипломат Гордон Сондленд и экс-посол США в ЕС, который весной 2024-го года зарегистрировался как лоббист Украины в Вашингтоне, заявил, что бюрократические проблемы не являются главной причиной задержки принятия помощи от США для Украины. По его словам, в Республиканской партии за последнее время произошли "настоящие изменения".

"Есть очень сильная фракция, которая считает, что США не должны привлекаться к иностранным войнам. Поэтому, это не просто задержка, а фундаментальное изменение в США", - объяснил он в интервью Forbes.

Однако Гордон Сондленд не согласен с такой позицией в тех случаях, когда войны происходят за справедливость, а именно за суверенитет и границы, за которые борется Украина.

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"Я поддерживаю "Республиканскую партию" и ее идеи, но меня очень разочаровывает, что некоторые члены моей партии не помнят истории 30-х годов прошлого столетия. Когда умиротворение Гитлера и изоляционизм привели к миллионам смертей", - отметил он.

Когда у него спросили, что является причиной изоляционизма республиканцев, он ответил, что президент США Джо Байден создал широко открытую границу США, которой до этого не было ни с одной страной. Поэтому если попытаться доехать до Мексики без нужных документов, то гражданина сразу арестуют.

"Состояние южной границы США является бесчеловечным для тех, кто ее пересекает. Несправедливым для тех, кто въехал в США легально. И несправедливым для городов, которые берут на себя бремя большого количества мигрантов. И здесь есть объяснение изоляционизму. Многие республиканцы разочарованы этой политикой и не могут провести через Конгресс законопроект, который бы изменил ее. Поэтому используют другие поводы, такие как Украина, Израиль и говорят: пока не решим проблему границы, ничего не будем делать", - подчеркнул Сондленд.

Позиция дипломата относительно Украины

Гордон Сондленд до того, как зарегистрировался лоббистом Украины, был участником "параллельного" канала коммуникации США с Украиной во времена президентсва Дональда Трампа. В интервью Forbes он рассказал, для чего это ему, ведь его не нанимало правительство Украины.

"Я очень поддерживаю Украину, вовлеченность и помощь США для решающей победы над Россией. Но в США есть закон FARA (Закон о регистрации иностранных агентов - принят в США в 1938 году. Требует, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных государств в "политическом или квазиполитическом качестве", раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах). Согласно ему, вы не можете иметь непринужденные разговоры с членами Конгресса или украинского правительства без регистрации. Даже если вас не нанимала та или иная сторона и вы делаете это бесплатно", - объяснил Сондленд.

По его словам, он не хотел идти на риск и нарушать этот закон, поэтому и зарегистрировался. Также лоббист Украины отметил, что делает это как гражданин-доброволец.

"Об этом меня не просил украинское правительство. Но они знают, что я чувствую. И думаю, ценят любого гражданина, чьи усилия направлены на защиту их интересов", - заверил он.

Принятие помощи для Украины от США: что известно

Ранее издание Bloomberg сообщало, что США оттягивают голосование за предоставление Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, вероятно, "застыло" до середины апреля.

"Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже", - рассказали журналисты.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намерен внести пакет помощи для Украины на рассмотрение тогда, когда конгрессмены вернутся с каникул. По его словам, помощь будет включать "некоторые важные нововведения".

"Закон о REPO, знаете, если мы можем использовать конфискованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже президент Трамп говорил о концепции займа, где ... мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем это в отношениях, чтобы они могли вернуть нам это, когда придет время", - отметил он.

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