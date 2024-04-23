Обсуждение законопроекта может идти до 30 часов.

В Сенате США завершилось процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Законопроект получил 80 голосов "за" и 19 "против". После этого начнется обсуждение, оно может продлиться до 30 часов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила, что Сенат поддержал предложение лидера демократов Ч. Шумера о прекращении дебатов по сути законопроекта о пакете международной помощи США, который включает Украину.

Видео дня

"Решение поддержали 80 сенаторов (при необходимых 60), против проголосовало 19. Это решение начинает 30-часовой период выступлений сенаторов, в котором один сенатор может выступать до 1 часа. Фактическая продолжительность филибастера будет зависеть от количества сенаторов, которые будут принимать в нем участие. Это откроет возможность для финального голосования за законопроект", – подчеркнула она.

Отметим, что для одобрения законопроекта Сенатом необходимо минимум 50 голосов.

Рассмотрение помощи Украине в Сенате: что предшествовало

Как известно, 23 апреля Сенат США должен рассмотреть законопроект о финансовой и военной помощи Украине.

Однако несколько часов назад стало известно, что Сенат отложил голосование по пакету поддержки иностранных государств. Причиной стало недовольство республиканцев тем фактом, что они не могут предложить свои поправки к этим документам.

Впоследствии посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Сенат отклонил предложение сенаторов Б. Сандерса (независимый) и М. Ли (республиканец) о прекращении рассмотрения предложения лидера демократов Ч.Шумера о закрытии для поправок законопроекта о пакете международной помощи США.

"Решение поддержали 48 сенаторов, против проголосовали 50 сенаторов. В случае успеха, процедура рассмотрения пакета международной помощи могла бы значительно затянуться во времени, учитывая необходимость обсуждения и голосования за все отдельные поправки сенаторов. Сразу после завершения голосования, Лидер демократов Ч.Шумер внес предложение о прекращении дебатов по существу законопроекта", – рассказала Маркарова.

Вас также могут заинтересовать новости: