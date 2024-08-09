По его словам, нельзя выделять деньги на вооружение, которое "расходуется и ничего не дает".

Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер призывает сократить помощь оружием Украине. и считает, что Германия уже достигла предела в выделении средств.

"Мы больше не можем продолжать выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие израсходовалось и ничего не дало. Все должно быть в меру. Поддержка - да, но мы понимаем, что достигли предела", - цитирует его Zeit.

Кречмер также ответил на вопрос о том, не выступает ли он за прекращение немецкой помощи оружием Украине в целях экономии средств.

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"С самого начала я однозначно выступал против поставок оружия и за дипломатические инициативы. В течение двух лет у меня было очень четкое мнение на этот счет, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, война в Украине будет закончена не на поле боя, а за столом переговоров.

Кречмер известен своими антиукраинскими высказываниями

В частности, он настаивал на необходимости заморозить войну в Украине. Он также заявлял, что Украине целесообразно "временно" отдать некоторые из своих территорий для достижения перемирия в войне.

Помощь Германии Украине

Ранее Германия в сотрудничестве с Данией поставила Украине восемь боевых танков Leopard 1A5.

Всего же Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5 (ранее было передано 50 единиц). Кроме того, Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard.

В то же время в Германии предлагают лишить денежной помощи 100 тысяч нетрудоустроенных. Среди них есть и беженцы из Украины. Исключение будет сделано для родителей-одиночек и людей, которые ухаживают за родственниками.

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