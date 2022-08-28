Андрей Мельник заявил, что Михаэль Кречмер теперь "нежеланный" гость.

Премьер-министр Федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер своей риторикой о необходимости заморозить войну России против Украины действует в пользу агрессора. Именно поэтому он теперь "нежеланный" гость в нашей державе. Его предложение посетить Киев отменено.

Такие заявления сделал пока еще действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник на личном аккаунте в Twitter.

"Мистер Кречмер, своей абсурдной риторикой о замораживании российской войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России. Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменяется. Вы — нежеланны", — написал Мельник.

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Ранее Кречмер настаивал на необходимости заморозить войну в Украине. Он поддерживал экспорт газа Германией из России и призывал отменить санкции Евросоюза против агрессора. Премьер-министр Саксонии также "не рассчитывает на военную победу" Украины.

А что касается Мельника, то, как сообщал УНИАН, 9 июля его уволили с должности посла в Германии. Он покинет пост ближайшей осенью, однако немецкие СМИ утверждали, что дипломат перейдет на новое место и станет заместителем главы Министерства иностранных дел Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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