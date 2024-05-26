Известно, что этой ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами.

В ночь на 26 мая из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине Польша вместе со странами-союзниками поднимала в небо военную авиацию. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По данным ведомства, этой ночью наблюдалась "интенсивная деятельность" дальней российской авиации из-за ракетной атаки по объектам, которые расположены, в частности, и на западной Украине.

"Обращаем внимание, что польские и союзные самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны", - отметили в объявлении во время воздушной тревоги. Видео дня

Польские военные напомнили, что массированные атаки по Украине были зафиксированы также в ночь с 7 на 8 мая.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", - подчеркнули в сообщении.

Ракетная атака РФ по Украине 26 мая - что известно

Как писал УНИАН, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Армия РФ била со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и носителей ракет "Кинжал" МиГ-31К. Из-за вражеской атаки в Винницкой области было зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали люди.

В Воздушных Силах сообщили, что в результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами украинские военные уничтожили 12 крылатых ракет и 31 беспилотник.

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