Польские власти ищут двух россиян и задержали четырех граждан Украины в рамках расследования.

Российские разведслужбы, вероятно, стояли за серией посылок, которые взорвались на курьерских складах по всей Европе, заявили польские прокуроры. Они прямо указали пальцем на Москву в деле, которое, по словам чиновников, могло стать причиной авиакатастрофы.

Как отмечает Reuters, взрывы на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше в июле могли ознаменовать серьезную эскалацию, вызвав взрыв на самолете.

Сотрудники службы безопасности заявили, что посылки были частью заговора, который в конечном итоге был направлен на взрывы на грузовых рейсах в США и Канаду.

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"Доказательства, собранные по делу, указывают на высокую вероятность того, что обсуждаемые акты саботажа были вдохновлены российскими спецслужбами", - заявил представитель польской прокуратуры Пшемыслав Новак.

Российское посольство в Варшаве заявило, что обвинения прокурора были "необоснованными". Новак сказал, что польские власти ищут двух россиян и задержали четырех граждан Украины в рамках расследования.

Польские прокуроры заявили в октябре, что задержали четырех человек и ищут еще двух в связи с посылками, но не раскрыли национальности обвиняемых в причастности. В октябре прокуроры заявили, что расследуют роль "иностранной разведки", не называя Россию напрямую. Новак уточнил:

"Ведутся интенсивные мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к вышеуказанной международной группе. Эти действия предпринимаются в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран Европейского союза".

Он добавил, что взрывающиеся посылки были отправлены из столицы Литвы Вильнюса.

Взрывы посылок в Европе

Россия готовилась к совершению терактов на бортах грузовых или пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal.

Западные спецслужбы считают, что два зажигательных устройства, отправленные через службу DHL, были частью тайной российской операции, которая в конечном итоге имела целью вызвать пожары на бортах гражданских самолетов. Издание напомнило, что эти устройства взорвались в июле в логистических центрах DHL. Произошло это в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме.

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