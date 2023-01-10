Вместо глухой обороны на выгодных рубежах польская армия попытается сражаться за каждый населенный пункт.

Польша изменила оперативный план обороны страны на случай вторжения с востока. Теперь польская армия намерена держать оборону прямо на границе с Россией и Беларусью, а не в глубине страны, как предусматривалось ранее. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью изданию I.pl.

"Мы отказываемся от доктрины, которая действовала многие годы. Тогда предусматривалось, что оборона Польши начнется только на линии Вислы, и мы без боя отдадим восточную часть страны", – заявил он.

По словам Блащака, отказаться от старой доктрины поляков вынудил опыт российского вторжения в Украину, в частности резня в Буче. Власти Польши намерены не допустить повторения подобных трагедий на своей территории.

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"Мы предполагаем борьбу за каждый кусок Польши. Поэтому мы должны быть сильными и очень сильными именно на востоке нашей страны, ведь здесь проходит главная линия нашей безопасности и независимости", – заявил министр.

Резня в Буче

В первые дни полномасштабного вторжения в Украину российским войскам удалось захватить северные пригороды Киева, включая город Буча. После месяца тяжелых боев оккупанты вынуждены были отступить.

На освобожденных территориях открылась картина масштабных военных преступлений, совершенных оккупантами в отношении мирного населения. По меньшей мере, россияне убили 400 гражданских. Установлены многочисленные факты пыток, изнасилований и грабежей мирного населения.

Впоследствии журналисты смогли идентифицировать часть российских солдат, совершавших военные преступления в Буче. Россия не признала факты военных преступлений, а Путин наградил бригаду, стоявшую в Буче.

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