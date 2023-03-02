Выпуск танков будет налажен на заводе в Познани.

Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал начало выпуска южнокорейских танков K2 на военном автомобильном заводе в Познани.

"На военном автомобильном заводе в Познани, танки К2 будут обслуживаться, капитально ремонтироваться и производиться. Это хорошая информация для Познани... Это новые рабочие места", - прокомментировал Блащак, передает PAP.

Производство танков предусмотрено заключенным в 2022 году соглашением между Польшей и Южной Кореей. Кроме этого Польша получит как танки, так и технологию производства, в частности гидропневматических шасси, которые есть в танках K2.

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Запланирован выпуск 820 танков К2 совместно с южнокорейской компанией в Польше.

Южнокорейские танки К2

Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 и потратит на это $3,4 млрд. Документ предусматривает предоставление технического и учебного пакета и боеприпасов к танкам. Первые танки страна получила в конце 2022 года.

Этот танк имеет 120-мм гладкоствольную пушку. Танк с помощью тепловизионного прицела может отслеживать цели на расстоянии до 9,8 км.

Танк может развивать скорость до 70 км/ч на дорогах и до 52 км/ч по бездорожью. Может подниматься на 60-градусные склоны и преодолевать вертикальные препятствия высотой до 1,8 м.

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