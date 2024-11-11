В ближайшие дни руководство Польши обсудит эту идею с премьером Великобритании.

Польша стремится создать альянс с Великобританией, чтобы предотвратить возможную измену Украины, когда Дональд Трамп снова войдет в Белый дом, пишет The Times.

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует встречи "в ближайшие дни" с британским оппозиционным лидером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, поскольку его беспокоит возможное влияние результатов выборов в США на военную поддержку Украины.

На днях Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram видео с образом грустного Зеленского рядом с Трампом и подписью: "POV: у вас осталось 38 дней до потери помощи".

Видео дня

Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого призвал его "не обострять войну в Украине". Незадолго до этого Трамп обсуждал ситуацию с Зеленским, заверяя его в поддержке, хотя неоднократно выражал сомнения относительно уровня помощи США Украине и заявлял, что мог бы достичь мирного соглашения "за 24 часа".

Великобритания, Польша и Франция считаются ключевыми странами, которые могут предотвратить то, чтобы новая администрация США заключила соглашение с Путиным за спиной Украины.

"Сформированный политический ландшафт - серьезный вызов для всех, особенно в связи с возможным соглашением между президентом России и новым президентом США, которое способно завершить войну", - отметил Туск.

Туск встретится со Стармером в Варшаве или Лондоне на ближайшей неделе, а также примет Макрона и Рютте в Польше, чтобы заручиться поддержкой европейских партнеров. Он также отметил, что альянс будет предусматривать более тесное сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии.

Его инициатива по формированию союза вокруг Украины показывает беспокойство Европы, что мирное соглашение с Путиным может привести к потере территорий Украины и принудительной нейтральности Киева. Туск заявил:

"Мы будем интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые разделяют наше видение геополитики и ситуации в Украине. Никто не стремится к эскалации конфликта, но также никто не хочет ослабления или даже капитуляции Украины. Это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов".

На встрече с Зеленским в Будапеште Стармер заверил в "непоколебимой" поддержке Великобритании и готовности активизировать помощь Украине. После этого Зеленский критически высказался о некоторых европейских странах, которые, по его словам, "решительно" подталкивают Украину к компромиссу.

Дипломаты ЕС рассматривают Великобританию, Польшу и Францию как критически важных партнеров для сохранения европейской поддержки на фоне колебаний Германии, которая, например, сдерживает использование украинцами предоставленных Западом ракет для ударов по целям в России.

В эти выходные верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы выразить поддержку ЕС Украине. "Мы будем поддерживать Украину, насколько это возможно", - сказал он.

На прошлой неделе один из советников Трампа сказал, что Зеленскому стоит отказаться от идеи возвращения Крыма. Брайан Ланза, республиканский стратег, заявил, что Трамп будет стремиться к "реалистичному" видению мира для Украины.

Поддержка от США под угрозой

Ранее в The Telegraph сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются уговорить президента США Дональда Трампа не сокращать поддержку Украины. Также в Лондоне надеются на сдвиги в вопросе ограничений на удары по территории РФ ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в Москве увидели "позитивные сигналы" в позиции Трампа по войне в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что республиканец "говорит о мире", а не о конфронтации.

Вас также могут заинтересовать новости: