Польша планирует адаптировать все свои аэропорты, в том числе гражданские, для использования в военных целях. Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, пишет "Polskie radio".
"Каждый аэропорт должен быть каким-то образом адаптирован и приспособлен к возможности сотрудничать и работать с военными", - подчеркнул он.
Косиняк-Камыш отметил, что некоторые польские аэропорты уже являются гражданско-военными аэропортами, например является аэропорт в Кракове, в Балице, где находится авиабаза и работает гражданский аэропорт. Часть аэропорта имени Шопена в Варшаве также является используется для военных нужд.
Также издание напоминает, что ранее заместитель министра инфраструктуры Польши Мачей Ласек, сообщил, что ведутся переговоры с Министерством национальной обороны относительно "двойного использования польских аэропортов, как для гражданских, так и для военных целей". Он подчеркнул, что "15 польских гражданских аэропортов — это в два раза больше, чем у нас военных аэропортов".
По его словам, в военной части могут разместиться транспортные узлы, пункты эвакуации, пункты оказания помощи и грузовой узел. На вопрос о том, когда будет готова инфраструктура, Ласек подчеркнул, что "это уже происходит".
В частности, по его словам, в аэропорту Жешува ведется расширение, в аэропорту Кракова "ведутся подготовительные процессы", в аэропортах Катовице и Вроцлава "строится грузовой хаб, а также железнодорожная ветка и топливозаправочные станции", а в аэропорту Щецина планируется "развитие с двойным назначением, как для увеличения пассажиропотока, так и для реагирования в случае опасности или стихийных бедствий".
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