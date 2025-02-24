С базы в греческом Александруполисе администрация Байдена перебрасывала вооружение в Украину.

Правительство США распорядилось провести срочную проверку целесообразности и необходимости дальнейшей эксплуатации базы НАТО в греческом Александруполисе, через которую шли поставки военной помощи для Украины, пишет Democtratia.

База расположена на эгейском побережье Тракии, недалеко от черноморских проливов и использовалась США и НАТО для переброски сил в Восточную Европу. Также эта база использовалась администрацией Джо Байдена в качестве транзитного пункта при поставке Украине американской помощи, в том числе военной.

Однако теперь, отмечает издание, база может оказаться ненужной, поскольку администрация Трампа не намерена продолжать оказывать помощь Украине, тем более – после переговоров с Россией в Саудовской Аравии, которые представители США оценили как продуктивные.

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Издание отмечает, что возможное закрытие базы обрадует президента России Владимира Путина, который давно этого добивался. Также это удовлетворит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который считал ее угрозой турецкой монополии над проливом Босфор.

Помощь США Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у США "нет аппетита" к новому законопроекту о финансировании Украины.

В то же время, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина "не выживет в этой войне" без помощи Соединенных Штатов.

А по оценкам Le Monde, без помощи США Украина продержится в войне всего полгода.

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